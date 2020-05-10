В Ухане выявлен первый с начала апреля случай заражения коронавирусом

Врачи бьют тревогу

В китайском Ухане выявлен первый с начала апреля случай коронавируса. Больной находится в тяжёлом состоянии. Медики пока не говорят о второй волне заболевания, но, тем не менее, предпринимают особые меры безопасности.

Между тем в мире пройден очередной психологический рубеж – число инфицированных COVID-19 перевалило за четыре миллиона. Растёт и число жертв. По последним данным, их уже около двухсот восьмидесяти тысяч человек.

В лидерах по-прежнему США, там миллион 310 тысяч инфицированных. Почти 80 тысяч американцев скончались. В пятёрку стран с наибольшим числом летальных исходов также входит Франция. Парламент Пятой республики одобрил законопроект о продлении режима ЧП в сфере здравоохранения до 10 июля, сообщает "ТВ Центр".

Из Италии, где с осторожностью говорят о преодолении пика эпидемии, сегодня вылетят ещё два рейса с российскими военными врачами на борту. Они возвращаются на родину. Наши специалисты помогали бороться с распространением болезни на севере республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"