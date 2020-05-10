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Выпускники военных вузов получили офицерские погоны в День Победы

11:39
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

К ним обратился президент России

По всей России прошли торжественные выпускные в военных вузах. Из-за пандемии учебный год завершился досрочно, курсанты получили дипломы в день празднования юбилея Великой Победы. В этом году военную службу продолжат более 12-ти тысяч лейтенантов. Свыше четырёхсот получили золотые медали за отличную учёбу. Все торжественные мероприятия проходили при полном соблюдении профилактических мер.
Путин в День Победы обратился к россиянам от Вечного огня

В Санкт-Петербурге, в Военно-морской академии офицерам, которые удостоились звания "капитана первого ранга", погоны вручил главком ВМФ.  Во Владивостоке 154 выпускника Тихоокеанского высшего военно-морского училища по традиции получили морские кортики.  Рязанское воздушно-десантное командное училище имени Маргелова в этом году окончили 460 лейтенантов, сообщает "ТВ Центр".

Выпускные прошли в Москве, Новосибирске, Калининграде и других городах. С успешным окончанием вузов офицеров поздравил Владимир Путин. Он назвал выпускников наследниками Великой Победы.

"Вам предстоит большая и ответственная работа. Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан", - отметил глава государства.

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