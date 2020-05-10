Историческая амнезия: украинские радикалы устроили провокации 9 мая

Молодчики не дали гражданам почтить память воинов

Украинские радикалы в День Победы провели ряд собственных акций полностью извратив смысл праздника. В Одессе они прошли маршем по аллее Славы с портретами пособников нацистов - Бандеры и Шухевича, назвав всё это шествием "Бессмертного полка".

Но к памятнику Неизвестному матросу пришли и те, кто помнит правду о войне. В руках они несли фотографии ветеранов. Одесситы возложили цветы к монументу и не побоялись напомнить экстремистам о миллионах сограждан, погибших в борьбе с фашизмом, сообщает "ТВ Центр".

А в Запорожье радикалы останавливали машины, украшенные красными флагами и срывали их. Несмотря на вмешательство полиции, члены националистических организаций так и не дали автомобилистам возложить венки к монументам воинской славы.

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