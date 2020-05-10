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Как Вашингтон искажает историческую правду

13:20
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

В США полагают, что победу над фашизмом одержали американцы и британцы

В США пытаются исказить историческую правду. В официальном аккаунте Белого Дома в соцсетях появилось заявление о том, что победу над нацистской Германией одержали Вашингтон и Лондон. Это утверждение возмутило подписчиков.

В комментариях простые американцы напомнили сотрудникам ведомства, как всё было на самом деле. Отреагировали на публикацию и в российском МИДе. Его официальный представитель Мария Захарова на своей странице в соцсети написала, что мириться с такой трактовкой нельзя, сообщает "ТВ Центр".

Дипломат назвала пост американской администрации фальсификацией и издевательством над здравым смыслом. Ранее посол нашей страны в США Анатолий Антонов заявил: недопустимо принижать роль Советского Союза в победе над фашизмом.

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