Как россияне отметили День Победы

В виртуальном шествии "Бессмертного полка" приняли участие 3 миллиона человек

Красочными салютами завершился главный национальный праздник. 75-летие Великой Победы россияне отметили в особых условиях, но очень искренне и торжественно.

Почти три миллиона человек приняли участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка". Слова благодарности и поздравления ветеранам звучали в каждом городе и посёлке.

А в небе экипажи военной авиации выстроились в парадный строй.

О том, как отметили День Победы в России рассказывает Тимур Абдуллаев (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"