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Как россияне отметили День Победы

12:12
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

В виртуальном шествии "Бессмертного полка" приняли участие 3 миллиона человек

Красочными салютами завершился главный национальный праздник. 75-летие Великой Победы россияне отметили в особых условиях, но очень искренне и торжественно.
Московское небо раскрасил грандиозный салют в честь Дня Победы

Почти три миллиона человек приняли участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка". Слова благодарности и поздравления ветеранам звучали в каждом городе и посёлке.

А в небе экипажи военной авиации выстроились в парадный строй.

О том, как отметили День Победы в России рассказывает Тимур Абдуллаев (смотрите видео).

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