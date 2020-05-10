Как россияне отметили День Победы

В виртуальном шествии "Бессмертного полка" приняли участие 3 миллиона человек
Красочными салютами завершился главный национальный праздник. 75-летие Великой Победы россияне отметили в особых условиях, но очень искренне и торжественно.
Почти три миллиона человек приняли участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка". Слова благодарности и поздравления ветеранам звучали в каждом городе и посёлке.
А в небе экипажи военной авиации выстроились в парадный строй.
О том, как отметили День Победы в России рассказывает Тимур Абдуллаев (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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