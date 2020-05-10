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"Её нужно спасать": друзья бьют тревогу из-за депрессии Успенской

14:29
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Певица не хочет говорить о своей дочери

После недавнего скандала с дочерью Любовь Успенская впала в депрессию. Певица не хочет больше комментировать ситуацию, сложившуюся после визита Татьяны Плаксиной на ток-шоу федеральных телеканалов. В феврале этого года дочь Успенской наговорила про свою мать много неприятного и теперь королева шансона в расстроенных чувствах хранит молчание и не общается с журналистами.
Дочь Успенской удивила неопрятным видом

"Люба сейчас в трауре. Она никак не может оправиться от трагедии с дочкой. Таня для неё всегда была всем. Она не знает, как дальше ей быть", - призналась подруга Любови Успенской в интервью изданию "Собеседник".

На самом деле она в глубокой депрессии. Её нужно спасать.

Напомним, что 66-летняя мать и  30-летняя дочь рассорились после того, как Татьяна обвинила Любовь Залмановну в том, что она чуть не убила её. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - сказала дочка на всю страну в эфире НТВ.

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