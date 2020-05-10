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Когда в России откроются магазины одежды

13:41
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Это будет первым этапом снятия ограничений

Стало известно, какие магазины в России откроются в первую очередь после снятия ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. Это будут небольшие, площадью до 400 квадратных метров, магазины одежды и обуви, сообщила глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Назван срок выхода из режима ограничений в России

При этом на предприятиях торговли, которым власти дадут добро на работу, между покупателями должна будет сохраняться социальная дистанция.

На следующем этапе ослабления ограничений заработают салоны красоты, ателье, магазины непродовольственных товаров, организации, оказывающие бытовые услуги.

Не исключено, что также гражданам разрешат выходить на прогулки с детьми и заниматься спортом на улице при соблюдении социальной дистанции. Следом за этим откроются магазины большей площади и образовательные учреждения. Завершится снятие ограничений открытием театров, кинотеатров, музеев, спортивных объектов.

Напомним, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса действуют в России до конца мая.

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