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Путин дал определение настоящего патриотизма

13:32
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Он не должен быть квасным

Владимир Путин дал своё определение национальной идее в России. Её основа – патриотизм, считает президент.
Путин в День Победы обратился к россиянам от Вечного огня

Но, по мнению главы государства, он не должен быть квасным, затхлым и кислым. "Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, её движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

9 мая президент России почтил память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к Вечному огню у Кремлёвской стены, а затем поздравил россиян с Днём Победы.

Празднование 75-летия Победы в этом году прошло необычно. Из-за эпидемии коронавируса пришлось отложить военный парад, но его воздушная часть всё-таки состоялась: в небе над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов. Традиционное шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-формате.

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