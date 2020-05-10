ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пираты захватили в плен россиянина у берегов Африки

12:05
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

ЧП произошло в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе захвачен в плен гражданин России. Пираты напали на грузовое судно "Rio Mitong", сообщили ТАСС российские дипломаты в Камеруне. Известно, что двое россиян находятся сейчас в больнице столицы Экваториальной Гвинеи городе Малабо.
Пираты захватили россиян у берегов Камеруна

Судно шло под флагом Коморских Островов. Пираты приблизились к нему на небольшом катере и поднялись на борт. По предварительной информации, они похитили двух членов экипажа, предположительно россиянина и украинца.

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак. Они совершаются с целью получения выкупа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пираты
Пираты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.