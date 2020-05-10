Пираты захватили в плен россиянина у берегов Африки

ЧП произошло в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе захвачен в плен гражданин России. Пираты напали на грузовое судно "Rio Mitong", сообщили ТАСС российские дипломаты в Камеруне. Известно, что двое россиян находятся сейчас в больнице столицы Экваториальной Гвинеи городе Малабо.

Судно шло под флагом Коморских Островов. Пираты приблизились к нему на небольшом катере и поднялись на борт. По предварительной информации, они похитили двух членов экипажа, предположительно россиянина и украинца.

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак. Они совершаются с целью получения выкупа.

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