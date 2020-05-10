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В России удалось снизить коэффициент распространения коронавируса

15:53
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Но отменять ограничения пока рано

Чтобы не допустить роста числа заболевших, всё больше российских  регионов продлевают режим самоизоляции. В Бурятии, Северной Осетии, а также в Санкт-Петербурге он будет действовать до конца месяца.
Число больных коронавирусом в Москве превысило 109 тысяч

Ограничительные меры работают, об этом свидетельствует так называемый коэффициент распространения коронавируса. По последним данным, в России он снизился до 1,04%. Это - минимальный уровень с начала вспышки инфекции, сообщает "ТВ Центр".

Показатель говорит о том, сколько человек - в среднем заражает один заболевший до того, как его изолировали. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для ослабления мер в регионе цифра должна быть не больше единицы. В Москве сейчас она составляет 1,06%, а значит, снимать ограничения в столице пока рано.

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