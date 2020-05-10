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При Филатовской больнице открылся коронавирусный стационар

14:51
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Он может принимать пациентов с 11 мая

В Москве завершилось строительство коронавирусного стационара при Филатовской больнице. Новую клинику осмотрел мэр Сергей Собянин. Два временных корпуса возвели менее, чем за месяц.
Филатовская больница скорректировала работу в условиях пандемии

Там, начиная с 11 мая, смогут разместить свыше 160 пациентов. Таким образом мощность медцентра увеличится на 20%, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в Филатовской больнице находятся 888 пациентов с диагнозом COVID-19. В их лечении задействованы 670 врачей и почти тысяча фельдшеров, сестёр и санитаров.

Клиника оснащена самым современным оборудованием для диагностики и лечения коронавируса - компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, а также системой искусственного кровообращения ЭКМО.

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