При Филатовской больнице открылся коронавирусный стационар

Он может принимать пациентов с 11 мая

В Москве завершилось строительство коронавирусного стационара при Филатовской больнице. Новую клинику осмотрел мэр Сергей Собянин. Два временных корпуса возвели менее, чем за месяц.

Там, начиная с 11 мая, смогут разместить свыше 160 пациентов. Таким образом мощность медцентра увеличится на 20%, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в Филатовской больнице находятся 888 пациентов с диагнозом COVID-19. В их лечении задействованы 670 врачей и почти тысяча фельдшеров, сестёр и санитаров.

Клиника оснащена самым современным оборудованием для диагностики и лечения коронавируса - компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, а также системой искусственного кровообращения ЭКМО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"