Правительство выделило 80 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Деньги нужны для пострадавших от пандемии коронавируса

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Деньги позволят поддерживать работу предприятий, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Средства на субсидии взяли из резервного фонда. Их смогут получить организации, где рабочие места сохранили 90% сотрудников.

Эффективность использования ассигнований будет контролировать казначейство. До 1 февраля ведомство должно предоставить доклад правительству о проделанной работе, сообщает "ТВ Центр".

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