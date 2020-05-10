ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство выделило 80 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

15:13
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Деньги нужны для пострадавших от пандемии коронавируса

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Правительство освободило регионы от выплат по госкредитам

Деньги позволят поддерживать работу предприятий, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Средства на субсидии взяли из резервного фонда. Их смогут получить организации, где рабочие места сохранили 90% сотрудников.

Эффективность использования ассигнований будет контролировать казначейство. До 1 февраля ведомство должно предоставить доклад правительству о проделанной работе, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Предприниматели
Предприниматели
Предприниматель
Предприниматель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.