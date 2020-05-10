"Мамин талант": дочь Началовой растрогала до слёз

Вера спела военную песню

13-летняя дочка Юлии Началовой довела до слёз исполнением песни "Письмо с фронта". Девочка спела её в преддверии Дня Победы.

Ролик выложил у себя в Instagram папа Евгений Алдонин. Видео набрало 15 тысяч просмотров за несколько часов.

"Письмо с фронта" исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семёновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим!" – написал футболист.

Комментаторы не заставили себя долго ждать. "До слёз, до мурашек! Голос у Верочки точь-в-точь, как у мамы", "Весь мамин талант передался дочери", - написали подписчики экс-супруга Юлии Началовой.

"Юлечкин голос, правда! Необыкновенное сходство", "Словно Юля поёт, плачу", "Какая талантливая девочка - вылитая мама".

Юлия Началова умерла в марте прошлого года, ей было 38 лет. Перед смертью выяснилось, что у певицы был целый букет болезней: от сахарного диабета до подагры.

Дочь Юли от футболиста Алдонина растёт разносторонней личностью: она играет на фортепиано, поёт, участвует в мюзиклах и конкурсах чтецов. Поклонники говорят, что Вера пошла по маминым стопам, у неё есть настоящий талант и, возможно, когда-нибудь она станет звездой.

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