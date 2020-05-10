ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мамин талант": дочь Началовой растрогала до слёз

16:30
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Вера спела военную песню

13-летняя дочка Юлии Началовой довела до слёз исполнением песни "Письмо с фронта". Девочка спела её в преддверии Дня Победы.
Ланской рассказал о травле после смерти Началовой

Ролик выложил у себя в Instagram папа Евгений Алдонин. Видео набрало 15 тысяч просмотров за несколько часов.

"Письмо с фронта" исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семёновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим!" – написал футболист.

Комментаторы не заставили себя долго ждать. "До слёз, до мурашек! Голос у Верочки точь-в-точь, как у мамы", "Весь мамин талант передался дочери", - написали подписчики экс-супруга Юлии Началовой.

"Юлечкин голос, правда! Необыкновенное сходство",

"Словно Юля поёт, плачу",

"Какая талантливая девочка - вылитая мама".

Юлия Началова умерла в марте прошлого года, ей было 38 лет. Перед смертью выяснилось, что у певицы был целый букет болезней: от сахарного диабета до подагры.

Дочь Юли от футболиста Алдонина растёт разносторонней личностью: она играет на фортепиано, поёт, участвует в мюзиклах и конкурсах чтецов. Поклонники говорят, что Вера пошла по маминым стопам, у неё есть настоящий талант и, возможно, когда-нибудь она станет звездой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова с дочерью Верой
Юлия Началова с дочерью Верой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.