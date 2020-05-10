ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве временных ковид-корпусов при больницах

14:53
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Они будут использоваться для долечивания больных

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства временных корпусов для долечивания больных COVID-19 на территории городской больницы № 15 имени Филатова.
Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам

 "Госпиталь больницы является одним из основных по борьбе с COVID-19, развернуто 1 600 коек. В помощь вам ещё два корпуса развернули для долечивания больных. Я думаю, что пригодятся для того, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами", - сказал Собянин во время осмотра больницы.

Как отметил мэр Москвы, дополнительно в новых корпусах развернуто около 300 коечных мест. "В целом мы в 17 больницах делаем такие дополнительные, временные медицинские центры, которые обладают мощность от трёх с половиной до пяти тысяч коек", - сообщил мэр.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, два временных корпуса площадью 1 400 квадратных метров на 81 койку каждый в городской больнице № 15 имени Филатова были построены менее чем за месяц. Пациенты будут размещаться в комфортных палатах, оборудованных санузлом с душем, системой обеззараживания воздуха, а также медицинскими газами. В каждой палате будет установлен стол для приёма пищи.

Эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, установка мебели и оборудования с обеззараживающим покрытием, а также регулярное проведение дезинфекционных мероприятий. Для медицинского персонала оборудованы гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.

Всего в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах общей мощностью свыше 25 тысяч коек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.