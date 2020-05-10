Собянин рассказал о строительстве временных ковид-корпусов при больницах

Они будут использоваться для долечивания больных

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства временных корпусов для долечивания больных COVID-19 на территории городской больницы № 15 имени Филатова.

"Госпиталь больницы является одним из основных по борьбе с COVID-19, развернуто 1 600 коек. В помощь вам ещё два корпуса развернули для долечивания больных. Я думаю, что пригодятся для того, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами", - сказал Собянин во время осмотра больницы.

Как отметил мэр Москвы, дополнительно в новых корпусах развернуто около 300 коечных мест. "В целом мы в 17 больницах делаем такие дополнительные, временные медицинские центры, которые обладают мощность от трёх с половиной до пяти тысяч коек", - сообщил мэр.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, два временных корпуса площадью 1 400 квадратных метров на 81 койку каждый в городской больнице № 15 имени Филатова были построены менее чем за месяц. Пациенты будут размещаться в комфортных палатах, оборудованных санузлом с душем, системой обеззараживания воздуха, а также медицинскими газами. В каждой палате будет установлен стол для приёма пищи.

Эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, установка мебели и оборудования с обеззараживающим покрытием, а также регулярное проведение дезинфекционных мероприятий. Для медицинского персонала оборудованы гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.

Всего в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах общей мощностью свыше 25 тысяч коек.

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