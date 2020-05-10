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В космосе взорвался топливный бак российской ракеты

16:39
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Он распался на десятки фрагментов

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на земной орбите. Ранее об этом сообщили американские военные.
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В российской корпорации пояснили, что ракета была запущена в 2011 году, она доставила на орбиту астрофизический спутник "Спектр-Р". Баки остались на орбите и 8 мая этого года разрушились над Тихим океаном.

Американским военным удалось отследить 65 обломков "Фрегата". Информация о том, что бак мог столкнуться на орбите с другим объектом, отсутствует.

ТАСС поясняет, что разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на орбиту Земли или на межпланетные траектории.

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