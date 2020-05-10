Школьников перед экзаменами заставят мыть руки

Это - необходимая мера в условиях пандемии

После майских праздников Минпросвещения должно принять окончательное решение по датам проведения экзаменов в школах. До этого министерство заранее подготовило рекомендации по процедуре и порядку проведения ОГЭ и ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.

Они предполагают соблюдение безопасной дистанции между экзаменуемыми и зигзагообразную рассадку в классах. Перед экзаменом у школьников измерят температуру и потребуют провести санобработку рук, сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".

Отвечая на вопрос о начале следующего учебного года Глушко отметил, что дата остаётся неизменной – 1 сентября.

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