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Эксперт: приход жары вызовет рост заболеваемости коронавирусом

19:52
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Люди расслабятся и выйдут на улицы

С наступлением жары в России может резко увеличиться число больных коронавирусом. Это связано не с высокой температурой окружающей среды, а с желанием граждан погулять на свежем воздухе.
В России удалось снизить коэффициент распространения коронавируса

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с резким потеплением роста количества заражённых по всей России.

"Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнёт куда-то вылезать, и вот тут пойдёт всплеск", - сказал учёный в интервью РИА Новости.

Ранее эксперты предполагали, что с приходом жары число инфицированных должно уменьшиться. Но точных научных исследований на тему поведения нового коронавируса в тёплой среде пока нет.

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