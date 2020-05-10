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Россия поставила США на место после провокации в День Победы

17:34
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Москва намерена провести серьёзный разговор на историческую тему

Россия намерена провести серьёзный разговор с США на тему искажения исторической правды. МИД выступил с заявлением по поводу провокации, устроенной Белым домом в Instagram и Twitter. В преддверии Дня Победы в соцсетях появилась публикация, из которой следовало, что победу над фашизмом в 1945 году одержали исключительно США и Великобритания. Упоминания о Советском Союзе в тексте не было.
Путин и Трамп сделали совместное заявление

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - отметили на Смоленской площади.

В  канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества.

Напомним, что 25 апреля Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе. Это событие в документе было названо примером тому, как США и Россия могут отложить противоречия и сотрудничать ради общей цели.

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