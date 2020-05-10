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Перепуганный Трамп свалил на коронавирус свои политические неудачи

19:30
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Президент очень хочет переизбраться на второй срок

Президент США Дональд Трамп переживает, что возможная вспышка коронавируса осенью может помешать его переизбранию. Об опасениях главы Белого дома на условиях анонимности сообщили Washington Post его советники.
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Трамп ходит хмурый и потрясённый своей снижающейся популярностью, утверждают приближённые к президенту чиновники. В личных беседах он пытался понять, как его судьба резко изменилась: от веры в то, что он на пути к переизбранию, до осознания, что он проигрывает вероятному кандидату от демократов Джо Байдену.

Газета пишет, что президент намерен возобновить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании уже в июне, и его команда начала обсуждать возможность их организации. Предвыборная кампания была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Выборы президента должны пройти в США 3 ноября 2020 года. Основные соперники – действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

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