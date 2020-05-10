Путин проведёт совещание по продлению режима нерабочих дней

Президент выслушает мнения экспертов

Президент России Владимир Путин проведёт 11 мая совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении нерабочих дней. Этот режим действует в России до 11 мая.

"Завтра у президента запланировано совещание", - проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С конца марта Владимир Путин работает в дистанционном режиме. Президент регулярно проводит совещания по различным вопросам, так или иначе связанным с распространением коронавируса.

Режим выходных дней действует в России до 11 мая включительно из-за пандемии коронавируса. Работают только стратегические предприятия. Большинство магазинов закрыты, не работают салоны красоты, театры, кинотеатры, музей и спортивные объекты.

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