Артистов на съёмках обяжут носить маски

Опубликованы рекомендации для возобновления съёмочного процесса

После снятия ограничений на киносъёмки артистам, режиссёрам и всем занятым в этом процессе необходимо будет придерживаться определённых правил. Роскомнадзор разработал рекомендации для кинематографистов, включающие в себя несколько пунктов.

За двое суток до начала съёмок следует провести лабораторное обследование всех участников на коронавирус. В день съёмок у всех, кто в них занят, необходимо измерить температуру. Эту процедуру нужно повторить и в течение рабочего дня.

Всем участникам съёмочного процесса нужно обязательно носить защитные маски. Их нужно менять раз в три часа. На площадке должно находиться минимальное количество людей, а помещения, в котором проходят съёмки, необходимо проветривать и убирать с применением дезинфицирующих средств. Съёмки с участием массовки рекомендовано перенести на период после карантина.

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