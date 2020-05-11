В Москве за сутки выявлено более 6 тысяч инфицированных COVID-19

Число больных превысило 115 тысяч

6 169 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 115 909 человек, умерли 1 124 пациента.

С 12 мая в Москве возобновят работу промышленные и строительные предприятия, работа которых была остановлена в конце марта. На их территориях будут предприняты меры безопасности: сотрудники должны будут соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Система цифровых пропусков будет действовать в столице до 31 мая. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо оформить разрешение. Сходить в магазин, банк иди аптеку можно без пропуска.

По состоянию на 11 мая, в России зарегистрировано 221 344 случая выявления коронавируса, умерли от болезни 2 009 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 4,1 миллиона человек, умерло более 280 тысяч заразившихся.

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