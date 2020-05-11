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Число больных коронавирусом в России превысило 220 тысяч

10:39
  • понедельник
  • 11 мая 2020

За сутки заразились 11 656 человек

За сутки в России зафиксировано 11 656 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 221 344 человека с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему выявляется в Москве, за сутки зарегистрировано 6 169 больных. 
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Сегодня, 11 мая президент Владимир Путин проведёт очередное совещание в режиме видеоконференции, на котором будут обсуждаться дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом.

В стране действует режим ограничений, цифровых пропусков и самоизоляции. Во многих регионах, в том числе Москве и области, жители обязаны носить маски в общественных местах.

Последние несколько дней число выявленных больных колеблется в пределах 9-11 тысяч, что может свидетельствовать о выходе статистики по коронавирусу на плато. По мнению экспертов, это означает, что примерно к середине лета пик эпидемии в России будет пройден.

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