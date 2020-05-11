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В Москве растёт число вылечившихся от коронавируса

12:26
  • понедельник
  • 11 мая 2020

За сутки выписаны из больниц более 4 тысяч человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 032 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло в столице  17 822.
COVID-19 в Москве будут выявлять по венозной крови

В столице продолжается строительство коронавирусных отделений при городских больницах. Также возводятся госпитали на базе торгово-вставочных площадей: в "Крокус-Экспо", в парке "Сокольники" и на ВДНХ.

По данным на 11 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен  115 909 пациентам. За прошедшие сутки выявлено 6 169 заболевших, умерли с начала пандемии 1 124 человек. В России больных зарегистрировано 221 344,  в мире - 4,1 миллиона человек инфицированы коронавирусом.

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