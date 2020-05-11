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9 погибших: страшный пожар в подмосковном хосписе

09:39
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Загорелась электропроводка

В подмосковном Красногорске в ночь на 11 мая произошёл пожар в частном хосписе. В момент возгорания в нём находились около 30 человек, многие из них – лежащие больные. Самостоятельно выйти из здания смогли восемь человек.
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Пожарные обнаружили тела девяти погибших, им было от 66 до 90 лет. Люди задохнулись от дыма и получили ожоги.  Девять пострадавших на пожаре находятся в больницах, шесть человек – в реанимации.

Причиной пожара стала неисправность электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Известно, что здание, в котором произошёл пожар, использовалось в качестве хосписа, но основное его предназначение – пансионат для пожилых людей "Второй дом".

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