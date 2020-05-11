Сгоревший в Красногорске хоспис работал нелегально

Следователи выясняют причины пожара

Трагедия в подмосковном Красногорске. Девять человек погибли в результате пожара в хосписе для пожилых людей. Ещё девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете уже заявили, что частное учреждение не было зарегистрировано. Возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Сигнал о возгорании в частном хосписе для пожилых людей в Красногорске поступил на пульт МЧС в полночь. Пожарные прибыли на место уже через несколько минут. На кадрах, снятых очевидцами видно, как из двухэтажного здания вырываются языки пламени.

Возгорание произошло на втором этаже в душевой комнате. Судя по всему, дым быстро заполнил комнаты, где спали постояльцы. Криминалисты произвели осмотр с участием следователей, назначено проведение экспертиз, сообщает "ТВ Центр".

В администрации Красногорска сообщили, что здание числилось по документам как частный дом. Но в интернете не сложно найти объявления о пансионате для пенсионеров по этому адресу. Указана даже стоимость проживания – 1 200 рублей в сутки. Власти Подмосковья сейчас пытаются связаться с родственниками проживавших там пожилых людей.

Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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