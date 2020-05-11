Для чего в Москве вводится масочный режим

С 12 мая без маски и перчаток передвигаться по столице нельзя

Чтобы остановить распространение пандемии, в Москве и ещё нескольких регионах страны вводится масочный режим. С 12 мая будет запрещено посещать общественные места без индивидуальных средств защиты – масок и перчаток. За нарушение предусмотрены крупные штрафы. Особые меры должны принять и в организациях, чьи сотрудники вынуждены ездить на работу.

Попасть без маски и перчаток в магазин, транспорт и любое другое общественное место будет невозможно. Торговые точки готовятся к новому режиму. Без индивидуальных средств защиты к полкам с товарами пройти не получится.

Автоматы по продаже масок и перчаток уже установлены в метро. Масочный режим - мера необходимая, уверены вирусологи. Ведь с 12 числа возобновляют работу многие предприятия, а это значит, что поток людей в городе значительно увеличится. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал и работодателей серьёзно отнестись к созданию безопасных условий труда: установить перегородки, разделяющие рабочие места; использовать средства индивидуальной защиты.

Такие жёсткие меры объясняются живучестью вируса. Его стойкость зависит от материала, на который он попал. Дружелюбней всего к этой инфекции - стекло, пластик и нержавеющая сталь. На них вирус может сохранять свою активность до недели. Поэтому пакеты, прилавки, дверные ручки - это самые главные хранители и переносчики опасной инфекции. Перчатки при правильном ношении могут существенно снизить её распространение, сообщает "ТВ Центр".

Отметим, что строгий масочный режим предотвратил широкое распространение вируса в Корее, Германии и Таиланде. Ведь очень часто болезнь протекает бессимптомно. И человек, который не чувствует себя больным, без маски, легко может заразить других, сам не подозревая об этом. С 12 мая такая безответственность в Москве будет караться рублём. В общественном транспорте за нахождение без маски и перчаток штраф составит 5 тысяч рублей. В других общественных местах - 4 тысячи.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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