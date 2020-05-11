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В Китае и Южной Корее начинается вторая волна заражения коронавирусом

13:11
  • понедельник
  • 11 мая 2020

В мире уже более 4 миллионов больных

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,1 миллиона человек, скончались более 280 тысяч. Самая тяжёлая ситуация сохраняется по-прежнему в США. Каждый третий заражённый на планете - американец. Инфекцию выявили у ряда сотрудников Белого дома.

Впервые более чем за месяц новые случаи зафиксированы и в китайском Ухане, повторная вспышка и в Южной Корее. Прогнозы экспертов сбываются. Коронавирус способен возвращаться туда, где эпидемия, казалось бы, закончилась, сообщает "ТВ Центр".

В Великобритании сильнейшая вспышка коронавируса, 32 тысячи смертей - больше всего в Европе и лично перенесенное заболевание научили премьера-министра быть осторожным. Борис Джонсон, которые вначале говорил, что никакие ограничения не нужны, теперь сохраняет их как минимум до 1 июня и разрабатывает с кабинетом стратегию дальнейшей жизни с COVID-19.

Не до стратегий на Украине. Система здравоохранения страны и до эпидемии не отличалась устойчивостью, вирус грозит разрушить её окончательно. Катастрофически не хватает медикаментов, оборудования и врачей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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