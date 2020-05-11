Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдалённые сирийские провинции

Люди получили самое необходимое

Российские военные в Сирии продолжают оказывать гуманитарную помощь местному населению. В арабскую республику уже доставлены почти 850 тонн продовольствия. Первые партии грузов начали поступать в провинции, в том числе и Заевфратья, где люди особенно нуждаются в поддержке.

Военной колонне предстоит пройти около тысячу километров. В связи с угрозой коронавируса изменён порядок передачи гуманитарной помощи. Раньше российские военные приезжали в населённые пункты и раздавали продовольственные наборы жителям.

еперь груз принимает представитель местной администрации. А перед началом гуманитарной акции саперы осматривают территорию, на которой могли остаться взрывоопасные предметы. Ситуация за Евфратом остаётся сложной. Не исключены провокации, сообщает "ТВ Центр".

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