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Паводок привёл к затоплению дорог и населённых пунктов в России

12:21
  • понедельник
  • 11 мая 2020

В некоторых регионах объявлен режим ЧС

В Пермском крае введён режим ЧС из-за паводка, там размыты дороги и затоплены мосты. В зоне бедствия находятся сотни домов в трёх посёлках. Для жителей открыты пункты временного размещения, организован подвоз питьевой воды.
Паводок подтопил около 50 населенных пунктов в России

В Коми остаются подтопленными около ста придомовых территорий и порядка 30 домов, в которых проживают более 50 человек, в том числе 10 детей. Нарушено автомобильное сообщение с тремя населёнными пунктами. Ведутся восстановительные работы.

Уровень воды в Верхней Волге из-за обильных дождей превысил критические отметки в Ярославской области. В городе Рыбинске затоплена набережная. На Рыбинском водохранилище начали сброс воды, сообщает "ТВ Центр".

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