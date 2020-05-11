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Иранцы подбили собственный корабль: 19 погибших

13:05
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Инцидент произошёл на учениях

19 человек погибли и 15 пострадали во время военно-морских учений в Иране. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", одна из выпущенных ракет по ошибке попала во вспомогательное судно.

Манёвры проходили в районе порта Джаск в Оманском заливе. В Вооружённых силах Ирана информацию о случайном ракетном обстреле со стороны своих не подтверждают, сообщает "ТВ Центр". Но и о причинах трагического инцидента в официальном сообщении ничего не говорится.

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