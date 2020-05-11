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Россия поднялась на 3 место в мире по числу больных COVID-19

11:00
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Впереди - США и Испания

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Первое место занимают США, там уже более 1,4 миллиона больных, вторая позиция у Испании – 224 тысячи заразившихся.
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В России 11 мая установлен рекорд по суточному приросту инфицированных – 11 656 человек. При этом в нашей стране сохраняется самая низкая смертность от коронавируса, за всё время пандемии умерли 2 009 человек. В США от болезни скончались более 78 тысяч, в Испании – 26 тысяч человек.

Общее число заразившихся в мире начиная с конца декабря 2019 года – 4,1 миллиона человек, умерли от последствий болезни 283 тысячи инфицированных.

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