ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 100 онлайн-программ "Технограда" доступно для дистанционного обучения

10:53
  • понедельник
  • 11 мая 2020

В обучении приняли участие 19 тысяч человек

Около 19 тысяч россиян приняли участие в бесплатных вебинарах, мастер-классах и тренингах на сайте инновационно-образовательного комплекса "Техноград" с начала запуска в апреле 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
"Техноград" открыл интерактивную образовательную платформу

"Образовательные онлайн-интенсивы "Техноград" запустил в апреле. За месяц их аудитория достигла почти 19 тысяч человек. Сейчас для дистанционного обучения доступно больше 100 программ. В ближайшее время появится еще несколько новых направлений: ландшафтный дизайн, флористика, брендинг, кибербезопасность и другие", - сообщила Сергунина.

Отмечается, что самыми популярными стали уроки английского языка и веб-разработки для новичков, занятия по компьютерной графике в Adobe Photoshop и InDesign. Также были востребованы вебинары по кулинарии, косметологии и интернет-маркетингу.

Как уточняется, все онлайн-программы бесплатные. Есть занятия для взрослых и уроки для детей старше пяти лет. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте "Технограда". Пользователи смогут освоить профессии стилиста, бармена, научатся рисовать акварелью, создадут голосовой чат-бот, познакомятся с танцевальным бизнесом и миром моды. Желающих приглашают на вебинары, посвященные вопросам недвижимости и ипотечного кредитования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Московская электронная школа (МЭШ)
Московская электронная школа (МЭШ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.