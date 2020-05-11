Более 100 онлайн-программ "Технограда" доступно для дистанционного обучения

В обучении приняли участие 19 тысяч человек

Около 19 тысяч россиян приняли участие в бесплатных вебинарах, мастер-классах и тренингах на сайте инновационно-образовательного комплекса "Техноград" с начала запуска в апреле 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"Образовательные онлайн-интенсивы "Техноград" запустил в апреле. За месяц их аудитория достигла почти 19 тысяч человек. Сейчас для дистанционного обучения доступно больше 100 программ. В ближайшее время появится еще несколько новых направлений: ландшафтный дизайн, флористика, брендинг, кибербезопасность и другие", - сообщила Сергунина.

Отмечается, что самыми популярными стали уроки английского языка и веб-разработки для новичков, занятия по компьютерной графике в Adobe Photoshop и InDesign. Также были востребованы вебинары по кулинарии, косметологии и интернет-маркетингу.

Как уточняется, все онлайн-программы бесплатные. Есть занятия для взрослых и уроки для детей старше пяти лет. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте "Технограда". Пользователи смогут освоить профессии стилиста, бармена, научатся рисовать акварелью, создадут голосовой чат-бот, познакомятся с танцевальным бизнесом и миром моды. Желающих приглашают на вебинары, посвященные вопросам недвижимости и ипотечного кредитования.

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