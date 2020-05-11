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Депутат Мосгордумы отметила необходимость введения масочного режима в Москве

11:16
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Его соблюдение снизит число больных коронавирусом

Большое количество москвичей ходят без масок и тем самым подвергают опасности и себя, и других. Такое заявление в интервью изданию "Аргументы и факты" сделала депутат Московской городской думы Мария Киселёва.
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"Очень хочется верить, что с 12 мая всё-таки люди будут более активно соблюдать этот режим, что, надеюсь, приведёт к меньшему количеству заболевших", - выразила надежду Киселёва.

Чем выше уровень сознательности у людей, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации.

По словам парламентария, в Москве и в России в целом нет дефицита масок, их можно приобрести в магазинах, аптеках, в интернете, на станциях метро.

С 12 мая в столице станет обязательным ношение масок и перчаток. За их отсутствие будут штрафовать. За нахождение без маски в общественных местах придётся выложить 4 000 рублей, в общественном транспорте – 5 000 рублей.

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