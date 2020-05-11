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Путин поручил разработать план восстановления экономики после пандемии

12:12
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Президент поставил задачу перед правительством

Правительство России должно до 1 июня разработать и представить общенациональный план действий, который обеспечит рост экономики, восстановление занятости и доходов населения. Такое поручение дал Владимир Путин.
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Кроме того, президент постановил: кабинету министров совместно с рабочей группой Госсовета в ближайшее время утвердить рекомендации по поэтапной отмене ограничений, связанных с пандемией. Условия, сроки и последовательность действий должны устанавливаться с учётом особенностей конкретного региона.

Кроме того, при участии МЧС правительство должно представить предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей в российских субъектах. Минздраву и Роспотребнадзору поручено продолжить мониторинг ситуации и корректировать меры с учетом меняющихся данных.

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