Задержан организатор хосписа, в котором сгорели 9 человек

Возбуждено уголовное дело

В Красногорске задержан организатор хосписа, в котором ночью 11 мая сгорели девять постояльцев. Следствие выяснило, что работа хосписа на базе пансионата для пожилых людей строилась так: организатор арендовал большой загородный дом для проживания в нём пенсионеров. Не исключено, что в этой схеме не были соблюдены необходимые разрешительные процедуры.

Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске произошёл в ночь на 11 мая. Загорелся обогреватель в душевой комнате. После того, как пожарные справились с огнём, были обнаружены тела девяти пожилых людей. Они не смогли выбраться. Ещё девять человек помещены в больницы, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Задержанному грозит до десяти лет заключения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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