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Умер сенатор Олег Ковалёв

13:49
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Ему был 71 год

На 72 году жизни умер член Совета Федерации, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. Его помощник сообщил ТАСС, что сенатор не жаловался на здоровье в последнее время, он работал в привычном режиме.

Олег Ковалев родился 7 сентября 1948 года в Краснодарском крае, в Ростове-на-Дону учился на инженера.

С 2008 по 2017 годы Ковалёв возглавлял Рязанскую область. В 2017 году досрочно сложил полномочия, а затем был назначен сенатором от региона.

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Олег Ковалёв
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