Умер сенатор Олег Ковалёв

Ему был 71 год

На 72 году жизни умер член Совета Федерации, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. Его помощник сообщил ТАСС, что сенатор не жаловался на здоровье в последнее время, он работал в привычном режиме.

Олег Ковалев родился 7 сентября 1948 года в Краснодарском крае, в Ростове-на-Дону учился на инженера.

С 2008 по 2017 годы Ковалёв возглавлял Рязанскую область. В 2017 году досрочно сложил полномочия, а затем был назначен сенатором от региона.

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