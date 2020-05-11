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Путин готовит новое обращение к россиянам

13:22
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Президент выступит с ним 11 мая

Президент Владимир Путин выступит 11 мая с очередным обращением к россиянам, затем глава государства проведёт в режиме видеоконференции совещание по ситуации с распространением коронавируса. О планах президента на понедельник сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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С начала вспышки коронавируса Путин несколько раз обращался к россиянам, в том числе дважды - в специальных телеобращениях. Не исключено, что 11 мая президент пояснит – продлевается ли режим выходных дней, который был ранее объявлен в стране.

С конца марта Владимир Путин работает удалённо, он регулярно проводит дистанционные совещания по проблемам борьбы с коронавирусом, поддержке отраслей экономики, бизнеса и отдельных групп граждан.

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