Губернатор Ленинградской области сообщил о заражении коронавирусом

Он отказался от госпитализации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом. Некоторое время назад он почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Приехавшие по вызову врачи взяли анализ на коронавирус, он оказался положительным.

Дрозденко отказался от госпитализации и несколько дней провёл дома. Медики взяли с него расписку об отказе от госпитализации и выдали лекарства.

Губернатор признался, что сейчас до сих пор чувствует слабость и утомляемость, прежнее состояние не вернулось. Помимо Дрозденко в администрации региона ещё несколько человек заразились коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина, двух министров правительства, нескольких сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

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