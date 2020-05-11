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МВД: "Россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции"

15:02
  • понедельник
  • 11 мая 2020

За это им выписывают штрафы

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, заявили в МВД. В министерстве отметили, что большинство граждан страны   адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса.
Около двух тысяч камер следят за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье

"Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим", сказал в интервью РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев.

Режим самоизоляции в большинстве регионов России был введён в конце марта и будет действовать до 31 мая. Отменять или продлевать ограничительные меры каждый регион решает в зависимости от числа инфицированных и темпов распространения болезни. В Москве и области действует система цифровых пропусков и обязательный масочный режим.   

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