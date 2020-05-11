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Сделано заявление о состоянии здоровья премьера Мишустина

15:46
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Он идёт на поправку

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает лечение в больнице, врачи отмечают положительную динамику, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. Мишустин находится на постоянной связи с президентом, он согласовал предложенную правительством программу выхода из режима самоизоляции.
Находящийся на лечении премьер Мишустин провел публичное совещание

Участие премьера в совещании у Владимира Путина, запланированного на 11 мая, не планировалось, добавил представитель премьера.

В коне апреля Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Его поместили в больницу, но глава правительства постоянно находится на связи и даже принимал участие в одном из совещаний по видеосвязи.

Также заболели два министра из правительства, несколько депутатов Думы и членов Совета Федерации. 

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