ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские банки готовят к переводу в онлайн из-за коронавируса

16:05
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Некоторые услуги будут оказываться дистанционно

После 1 июня российские банки могут начать оказывать некоторые свои услуги населению в онлайн-формате. Президент Владимир Путин поручил к этой дате подготовить план перевода в дистанционный режим ряда услуг банков. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о мерах поддержки российской экономики в части банковского кредитования.
Банковские служащие в России переезжают жить в офисы

Ранее стало известно, что также до 1 июня правительство должно разработать и представить президенту общенациональный план действий, который обеспечит рост экономики, восстановление занятости и доходов населения.

Кроме того, при участии МЧС кабмину поручено разработать план развертывания быстровозводимых полевых госпиталей в российских регионах. Напомним, что коронавирусные госпитали уже строятся на базе нескольких торговых и выставочных центров в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудницак банка в защитной маске
Сотрудницак банка в защитной маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.