Российские банки готовят к переводу в онлайн из-за коронавируса

Некоторые услуги будут оказываться дистанционно

После 1 июня российские банки могут начать оказывать некоторые свои услуги населению в онлайн-формате. Президент Владимир Путин поручил к этой дате подготовить план перевода в дистанционный режим ряда услуг банков. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о мерах поддержки российской экономики в части банковского кредитования.

Ранее стало известно, что также до 1 июня правительство должно разработать и представить президенту общенациональный план действий, который обеспечит рост экономики, восстановление занятости и доходов населения.

Кроме того, при участии МЧС кабмину поручено разработать план развертывания быстровозводимых полевых госпиталей в российских регионах. Напомним, что коронавирусные госпитали уже строятся на базе нескольких торговых и выставочных центров в Москве.

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