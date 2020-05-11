Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

С 12 мая ограничительные меры будут постепенно ослабляться

Единый период нерабочих дней в России завершится 12 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом. По его словам, начиная со вторника ограничительные меры будут постепенно ослабляться.

По мнению президента, ограничения, введенные в регионах, позволили замедлить распространение заболеваемости. Cтрана провела в режиме самоизоляции больше шести недель. Президент подчеркнул, что главное для властей - жизнь и здоровье граждан.

"Борьба с эпидемией не закончилась. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительная благополучная. Нам нельзя допустить срыва, отката назад. Выход из режима ограничений быстрым не будет", - сказал глава государства.

Режим самоизоляции был введен в России с 30 марта. По последним данным, с начала эпидемии подтверждено 221344 случая заражения коронавирусом. Скончались 2009 пациентов.

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