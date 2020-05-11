ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

16:15
  • понедельник
  • 11 мая 2020

С 12 мая ограничительные меры будут постепенно ослабляться

Единый период нерабочих дней в России завершится 12 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом. По его словам, начиная со вторника ограничительные меры будут постепенно ослабляться.

По мнению президента, ограничения, введенные в регионах, позволили замедлить распространение заболеваемости. Cтрана провела в режиме самоизоляции больше шести недель. Президент подчеркнул, что главное для властей - жизнь и здоровье граждан. 

"Борьба с эпидемией не закончилась. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительная благополучная. Нам нельзя допустить срыва, отката назад. Выход из режима ограничений быстрым не будет", - сказал глава государства.

Режим самоизоляции был введен в России с 30 марта. По последним данным, с начала эпидемии подтверждено 221344 случая заражения коронавирусом. Скончались 2009 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Обращения президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Обращения президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.