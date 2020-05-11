ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал за 4 дня выплатить медикам апрельские надбавки

16:58
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Деньги получили меньше половины медицинских работников

Владимир Путин раскритиковал руководителей регионов за задержки с выплатами медикам. Он напомнил, что предложил установить персональные доплаты еще 8 апреля, однако получили их только 56 тысяч человек.

Медики и соцработники получат дополнительные выплаты
Семьи с детьми получат от государства дополнительные выплаты

Это меньше половины из тех, кто должен был получить деньги, хотя средства ушли в регионы. Путин потребовал завершить все обещанные выплаты до 15 мая.

"Я лично проверю состояние дел в каждом регионе", - заверил президент.

Он напомнил, что чиновники несут персональную ответственность за то, чтобы выделенные средства дошли до адресатов.

"Мы принимаем сложные решения в сложный период. Важно их профессионально подготовить. И важно, чтобы выделенные государством средства дошли до граждан. Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда помощь дойдёт до каждого", - сказал глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.