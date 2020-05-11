Путин потребовал за 4 дня выплатить медикам апрельские надбавки

Деньги получили меньше половины медицинских работников

Владимир Путин раскритиковал руководителей регионов за задержки с выплатами медикам. Он напомнил, что предложил установить персональные доплаты еще 8 апреля, однако получили их только 56 тысяч человек.

Это меньше половины из тех, кто должен был получить деньги, хотя средства ушли в регионы. Путин потребовал завершить все обещанные выплаты до 15 мая.

"Я лично проверю состояние дел в каждом регионе", - заверил президент.

Он напомнил, что чиновники несут персональную ответственность за то, чтобы выделенные средства дошли до адресатов.

"Мы принимаем сложные решения в сложный период. Важно их профессионально подготовить. И важно, чтобы выделенные государством средства дошли до граждан. Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда помощь дойдёт до каждого", - сказал глава государства.

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