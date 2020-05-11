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Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. Полная версия

17:49
  • понедельник
  • 11 мая 2020

С 12 мая страна начнет постепенный выход из ограничительных мер

Владимир Путин в понедельник перед началом совещания по ситуации с коронавирусом обратился к россиянам. Президент объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая и постепенном выходе страны из ограничительных мер.

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Тем не менее, массовые мероприятия пока проводить нельзя, а люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями пока должны соблюдать режим самоизоляции. Зарплата сотрудников предприятий, которые пока не могут возобновить работу, должна сохраниться.

Путин также объявил о важных мерах поддержки россиян. Так, все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно разово получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Установлены дополнительные выплаты врачам.

Поможет государство и бизнесу. В частности, самозанятым вернут налог на доход за 2019 год, а пострадавшему малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, спишут налоги за 2 квартал. Также с 1 июня в России будет запущена кредитная программа поддержки занятости для бизнеса. Компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.

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