Путин объявил о новом этапе борьбы с коронавирусом

Ограничительные меры помогли спасти тысячи жизней

Россия начала поэтапный выход из режима ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-совещании с главами регионов.

Снятие ограничений будет происходить постепенно, экономика должна вернуться в привычный ритм. Тем не менее, все массовые мероприятия будут по-прежнему запрещены, людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями нужно продолжать режим самоизоляции.

"Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", - сказал Путин.

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действовал режим самоизоляции граждан. Все заведения общепита, торговые центры, салоны красоты, бани и сауны были закрыты до особого распоряжения.

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