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Семьи с детьми получат от государства дополнительные выплаты

16:45
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Заявку на получение денег можно подать с 12 мая

Президент России Владимир Путин распорядился ввести дополнительные выплаты семьям с детьми, которые испытали трудности из-за коронавируса.

Нуждающимся семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, с 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020).

Для семей, где есть дети до трех лет, назначена ежемесячная выплата в пять тысяч рублей. Эта мера касается тех, кто не получает материнский капитал. По три тысячи рублей в месяц на ребенка выплатят семьям, где родители потеряли работу.

Кроме того, в два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3375 рублей до 6751 рубля.

"Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать", - сказал Путин.

Заявку на получение денег можно подать с завтрашнего дня, с 12 мая, заявил президент во время совещания с главами регионов.

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