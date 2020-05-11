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Российские семьи получат 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет

16:47
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Деньги с 1 июня получат 27 миллионов детей в стране

Семьи в России с детьми от трех до 16 лет получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом объявил в понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина и главами регионов.

Начиная с 1 июня 2020 года, деньги получат 27 российских детей. Оформить единовременную выплату можно будет через портал "Госуслуг" или Пенсионный фонд.

Кроме этого, глава государства объявил, что в России будет вдвое увеличено пособие по уходу за ребёнком - до 6751 рубля.

Путин также распорядился установить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца (апрель, май, июнь) всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.

На сайте Кремля опубликован документ о внесении изменений в указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.

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