Путин рассказал о кредитной программе поддержки занятости

Она начнёт действовать с 1 июня

Налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС, для ряда отраслей необходимо списать. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Эта мера затронет полтора миллиона компаний.

"Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года... Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно", - приводит слова Путина РИА Новости.

Президент также рассказал о кредитной программе поддержки занятости. По словам Путина, ей смогут воспользоваться все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

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