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Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

17:09
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Их ответственный подход нужно поддержать

Самозанятым россиянам вернут налог на доход за 2019 год.

Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин во время совещания с губернаторами регионов. Речь идет о шести процентах от официального дохода.

"Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям, работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить", - заявил Путин.

Кроме того, глава государства распорядился предоставить самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ для выплаты налогов в 2020 году.

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