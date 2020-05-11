Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Их ответственный подход нужно поддержать

Самозанятым россиянам вернут налог на доход за 2019 год.

Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин во время совещания с губернаторами регионов. Речь идет о шести процентах от официального дохода.

"Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям, работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить", - заявил Путин.

Кроме того, глава государства распорядился предоставить самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ для выплаты налогов в 2020 году.

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